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В полиции подсчитали людей на Майдане и Банковой

Комментариев: 2
Во время мероприятий на Майдане Независимости грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство.
Протесты в Киеве
Протесты в Киеве
 
В акции Красные линии для Зеленского на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье, 8 декабря, приняли участие 8 тысяч человек. На митинге, который проходит на улице Банковой возле Офиса президентом вечером, присутствуют около 2 тысяч человек, сообщили в полиции Киева.
 
"Анонсированное сегодня мероприятие на столичном Майдане Независимости закончилось. В нем приняли участие около 8 тысяч граждан. Во время мероприятий на Майдане Независимости грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство. Сейчас под Офисом президента на ул. Банковой массовые мероприятия продолжаются. В настоящее время в них принимают участие около 2 тысяч человек", - заявили в полиции.
 
В центре Киева несут службу полицейские, нацгвардийцы и сотрудники ГСЧС. Всего в течение дня на охрану правопорядка в Киеве заступило полторы тысячи правоохранителей.
 
Чтобы не допускать конфликтных ситуаций, на акции работают представители полиции диалога.
 
Напомним, что с 19 часов на Банковой проходит митинг, участники поставили несколько палаток и намерены остаться на ночь.
 
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Теги: Киев, митинг, акции, полиция, Банковая, митинги, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Alexsy    08.12.2019, 22:40
Оценка:  +3
Alexsy
Юююллляяя, Юллляя.....
Пеееетя...
где наши поклонники?.........
MilaKiev17    08.12.2019, 22:39
Оценка:  0
MilaKiev17
ну и как вы их умники посчитали???
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