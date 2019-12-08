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Президент Эстонии подписала почти 3 тысячи открыток на Рождество

Комментариев: 1
Рождественские открытки напечатаны на 100% переработанной бумаге с использованием натуральных смол и чернил на масляной основе.
 
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в преддверии Рождества подписала 2700 открыток, в которых поздравления написаны на эстонском, английском, русском, французском и немецком языках, сообщает ERR.ee.
 
"Идея рождественской открытки заключается в экологической устойчивости, и здесь вы найдете советы и предложения о том, как каждый день принимать более экологичные решения, чтобы превратить потребление в мире в более сознательное. Мы делали это и раньше - Эстония активно продвигала изменения в цифровой сфере и именно здесь начался Всемирный день уборки. Почему лиса и кролик вокруг ели? Это потому, что человек не должен себя ставить выше природы, а помнить, что он является ее частью", - написала Кальюлайд на своей странице в Faceboоk.
 
 
Президент отметила, что рождественские открытки создаются каждый год в сотрудничестве с эстонскими художниками.
 
На этот раз автор открытки - иллюстратор и татуировщик Эйли Лепик, которая в своих работах любит показывать мифологию, анимацию и мистику.
 
Рождественские открытки напечатаны на 100% переработанной бумаге с использованием натуральных смол и чернил на масляной основе.
 
Напомним, что большинство немцев собираются уменьшить использование праздничной подсветки во время рождественских и новогодних праздников из соображений защиты климата.
 
Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Рождество, Эстония, открытки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ТТ69    08.12.2019, 22:54
Оценка:  0
ТТ69
ну и что, наш на пианино квартетом играть умеет......
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