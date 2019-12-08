МВД готовит законопроекты для повышения пожарной безопасности

Министерство внутренних дел инициирует представление в Кабинет министров пакета законопроектов, направленных на повышение ответственности руководителей за противопожарную безопасность.

МВД будет инициировать повышение ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности, заяивл заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время встречи с журналистами в воскресенье в Одесской ОГА, сообщает сайт Нацполиции

По словам Геращенко, трагедия в Одессе связана с тем, что в стране до сих пор нет достаточного уровня ответственности руководителей за противопожарную безопасность. В связи с этим Министерство внутренних дел инициирует представление в Кабинет министров пакета законопроектов, направленных на повышение такой ответственности.

"Во-первых, мы инициируем, чтобы в бюджетных учреждениях был предусмотрен обязательный процент от средств, которые им выделяются, на решение вопросов противопожарной безопасности. Также мы инициируем, чтобы вся информация о проверках государственных объектов, которые являются опасными во время пребывания в них многих людей, публиковалась. Чтобы родители, например, знали, что проблемы с противопожарной безопасностью есть в том или ином колледже, школе, детском саду или вузе", - заявил Геращенко.

Кроме того, МВД обещает инициировать повышение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. На сегодня ответственность для руководителя учреждения, в котором выявлены нарушения, - всего 170 гривен штрафа. Поэтому, по мнению замминистра, руководители просто игнорируют нормы противопожарной безопасности, что в конечном итоге и приводит к таким трагедиям, как в Одессе.