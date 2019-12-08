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МВД готовит законопроекты для повышения пожарной безопасности

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Министерство внутренних дел инициирует представление в Кабинет министров пакета законопроектов, направленных на повышение ответственности руководителей за противопожарную безопасность.
Реакция МВД на пожар в Одессе
Реакция МВД на пожар в Одессе
Корреспондент
 
МВД будет инициировать повышение ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности, заяивл заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время встречи с журналистами в воскресенье в Одесской ОГА, сообщает сайт Нацполиции
 
По словам Геращенко, трагедия в Одессе связана с тем, что в стране до сих пор нет достаточного уровня ответственности руководителей за противопожарную безопасность. В связи с этим Министерство внутренних дел инициирует представление в Кабинет министров пакета законопроектов, направленных на повышение такой ответственности.
 
 
"Во-первых, мы инициируем, чтобы в бюджетных учреждениях был предусмотрен обязательный процент от средств, которые им выделяются, на решение вопросов противопожарной безопасности. Также мы инициируем, чтобы вся информация о проверках государственных объектов, которые являются опасными во время пребывания в них многих людей, публиковалась. Чтобы родители, например, знали, что проблемы с противопожарной безопасностью есть в том или ином колледже, школе, детском саду или вузе", - заявил Геращенко.
 
Кроме того, МВД обещает инициировать повышение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. На сегодня ответственность для руководителя учреждения, в котором выявлены нарушения, - всего 170 гривен штрафа. Поэтому, по мнению замминистра, руководители просто игнорируют нормы противопожарной безопасности, что в конечном итоге и приводит к таким трагедиям, как в Одессе.
 
Напомним, что число жертв пожара в Одессе достигло 10 человек. Президент Владимир Зеленский объявил 8 ноября всеукраинский траур в память о погибших в результате пожара в колледже Одессы.

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Теги: Одесса, полиция, пожар, МВД Украины, Национальная полиция, Антон Геращенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ТТ69    08.12.2019, 22:52
Оценка:  0
ТТ69
херащенко и жнец и спец и на х..... игрец
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