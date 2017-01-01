США готовит еще один транш военной помощи Украине

Министерство обороны США готовится предоставить еще один транш военной помощи Украине на приблизительно 250 млн долларов, заявил глава ведомства Марк Эспер, сообщает Голос Америки.

"Скоро мы будем иметь еще один транш, мне кажется, это около 250 млн долларов. Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз, и я думаю, в следующий раз поддержит тоже. Но мы всегда должны проводить проверку. Мы всегда следим за тем, как эти средства используют, и как Украина решает вопрос коррупции", — сказал он.

В то же время Эспер добавил, что со стороны Минобороны США не было задержки помощи для Украины.

Напомним, ранее США задерживали предоставление военной помощи Украине. Приказ о задержании помощи был передан Дональдом Трампом в июле, за несколько дней до его телефонного разговора с Владимиром Зеленским, во время которого американский президент попросил провести расследование в отношении семьи Байдена и событий, связанных с выборами 2016 года.

Многочисленные должностные лица администрации в своих показаниях Конгрессу рассказали, что задержка выплаты помощи была связана с требованием Трампа в Украине начать расследование против его политических соперников.