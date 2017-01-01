Разумков спрогнозировал судьбу закона о Донбассе

В нормандском формате не будет ничего презентоваться относительно содержания закона об особом статусе ОРДЛО.

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков предполагает, что после встречи в нормандском формате будет "более чем качественная дискуссия" по закону об особом статусе Донбасса.

Разумков в эфире телеканала Украина заявил, что в нормандском формате не будет ничего презентоваться относительно содержания закона об особом статусе ОРДЛО.