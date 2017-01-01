Разумков спрогнозировал судьбу закона о Донбассе
В нормандском формате не будет ничего презентоваться относительно содержания закона об особом статусе ОРДЛО.
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков предполагает, что после встречи в нормандском формате будет "более чем качественная дискуссия" по закону об особом статусе Донбасса.
Разумков в эфире телеканала Украина заявил, что в нормандском формате не будет ничего презентоваться относительно содержания закона об особом статусе ОРДЛО.
"После возвращения с нормандской встречи, я думаю, будет более чем качественная дискуссия по этому поводу", - подчеркнул председатель Верховной рады.
После этих встреч, по его словам, "будет дополнительная позиция, которая будет более чем подробно проговариваться украинским обществом и будет действительно приниматься в Верховной раде".
Разумков надеется, что в первую очередь государство объединится вокруг таких вещей как защита территориальной целостности и суверенитета.
Напомним, встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России состоится в Париже 9 декабря. Это - первый "нормандский саммит" с осени 2016 года. Перед саммитом канцлер Германии Ангела Меркель проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.
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