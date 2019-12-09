Участники акции на Банковой остаются на всю ночь
Организаторы митинга заявили, что он может стать бессрочным, если президент во время переговоров в Париже "примет условия Путина".
Возле здания Офиса президента на улице Банковой в Киеве продолжается акция Варта на Банковой с требованием к главе государства Владимиру Зеленскому не допустить сдачи национальных интересов Украины во время переговоров в Париже 9 ноября. Об этом вечером 8 декабря сообщило агентство Интерфакс-Украина.
Отмечается, что с момента начала акции численность ее участников уменьшилась с нескольких тысяч до нескольких сотен человек.
Активисты разбили перед Офисом президента палатки, а также установили сцену.
Выступающие, в частности, требуют от президента не допустить заключения договоренностей, противоречащих национальным интересам Украины, на саммите с лидерами Германии, Франции и РФ.
Как передает Громадське, организаторы акции заявили, что она превратится в бессрочную, если Зеленский во время переговоров в нормандском формате "примет условия Путина".
Также они намерены провести ночь под ОП и будут дежурить до вечера понедельника.
Правительственный квартал по-прежнему охраняет несколько сотен правоохранителей.
Cмотрите фотогалерею: Участники акции на Банковой остаются на всю ночь
Как уточнили в полиции Киева, на 22.30 под Офисом президента оставались около тысячи участников акции.
"Правоохранители продолжают следить за порядком и призывают организаторов и участников соблюдать режим тишины и установленные правила поведения", - говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 8 декабря, на Майдане проходила акция Красные линии для Зеленского, участники которой протестовали против возможной сдачи интересов Украины на переговорах в Париже.
С 19 часов митинг проходит на Банковой.
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