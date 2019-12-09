Организаторы митинга заявили, что он может стать бессрочным, если президент во время переговоров в Париже "примет условия Путина".

Возле здания Офиса президента на улице Банковой в Киеве продолжается акция Варта на Банковой с требованием к главе государства Владимиру Зеленскому не допустить сдачи национальных интересов Украины во время переговоров в Париже 9 ноября. Об этом вечером 8 декабря сообщило агентство Интерфакс-Украина

Отмечается, что с момента начала акции численность ее участников уменьшилась с нескольких тысяч до нескольких сотен человек.

Активисты разбили перед Офисом президента палатки, а также установили сцену.

Выступающие, в частности, требуют от президента не допустить заключения договоренностей, противоречащих национальным интересам Украины, на саммите с лидерами Германии, Франции и РФ.

Как передает Громадське , организаторы акции заявили, что она превратится в бессрочную, если Зеленский во время переговоров в нормандском формате "примет условия Путина".

Также они намерены провести ночь под ОП и будут дежурить до вечера понедельника.

Правительственный квартал по-прежнему охраняет несколько сотен правоохранителей.

Cмотрите фотогалерею: Участники акции на Банковой остаются на всю ночь

Как уточнили в полиции Киева, на 22.30 под Офисом президента оставались около тысячи участников акции.

"Правоохранители продолжают следить за порядком и призывают организаторов и участников соблюдать режим тишины и установленные правила поведения", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 8 декабря, на Майдане проходила акция Красные линии для Зеленского, участники которой протестовали против возможной сдачи интересов Украины на переговорах в Париже.

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