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Участники акции на Банковой остаются на всю ночь

Комментариев: 5
Организаторы митинга заявили, что он может стать бессрочным, если президент во время переговоров в Париже "примет условия Путина".
На Банковой продолжается акция протеста
На Банковой продолжается акция протеста
rbc.ua
 
Возле здания Офиса президента на улице Банковой в Киеве продолжается акция Варта на Банковой с требованием к главе государства Владимиру Зеленскому не допустить сдачи национальных интересов Украины во время переговоров в Париже 9 ноября. Об этом вечером 8 декабря сообщило агентство Интерфакс-Украина.
 
Отмечается, что с момента начала акции численность ее участников уменьшилась с нескольких тысяч до нескольких сотен человек.
 
Активисты разбили перед Офисом президента палатки, а также установили сцену.
 
Выступающие, в частности, требуют от президента не допустить заключения договоренностей, противоречащих национальным интересам Украины, на саммите с лидерами Германии, Франции и РФ.
 
Как передает Громадське, организаторы акции заявили, что она превратится в бессрочную, если Зеленский во время переговоров в нормандском формате "примет условия Путина".
 
Также они намерены провести ночь под ОП и будут дежурить до вечера понедельника. 
 
Правительственный квартал по-прежнему охраняет несколько сотен правоохранителей.
 
 
Как уточнили в полиции Киева, на 22.30 под Офисом президента оставались около тысячи участников акции.

"Правоохранители продолжают следить за порядком и призывают организаторов и участников соблюдать режим тишины и установленные правила поведения", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 8 декабря, на Майдане проходила акция Красные линии для Зеленского, участники которой протестовали против возможной сдачи интересов Украины на переговорах в Париже.
 

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Теги: Киев, протесты, фото, акции, акция, Банковая, акции протеста, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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freederik33    09.12.2019, 00:30
Оценка:  -1
freederik33
Последний спазм Пети )) , нанял маргиналов которым жить негде .
МорозовПавлик    09.12.2019, 00:35
Оценка:  0
МорозовПавлик
Чмо ты Антибес или Лола Жбанова!???))))
ЗовПрироды    09.12.2019, 00:20
Оценка:  0
ЗовПрироды
Зеле надо уезжать на капитуляцию с чемоданами шмоток. Врядли он после слива Украины сможет вернуться сюда.
bertal    09.12.2019, 00:17
Оценка:  -2
bertal
Это бомжи? или просто временно безработные? Мне утром на работу, а этим на майдане никуда не надо?Или они на работе? работа у них такая?))))
МорозовПавлик    09.12.2019, 00:23
Оценка:  0
МорозовПавлик
Бертал это тот что член сосал?)))
МорозовПавлик    09.12.2019, 00:24
Оценка:  0
МорозовПавлик
Да работа у тебя серьёзная, отсос ватный!)))
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