В МИД назвали главную "красную линию" на саммите

Позиция президента Украины будет оставаться неизменной вне зависимости от того, с кем он будет проводить встречи в Париже.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина на встрече лидеров нормандской четверки в Париже будет придерживаться главной "красной линии" - сохранения международно признанной границы. Об этом он написал в Twitter 8 декабря.

Глава МИД отметил, украинская сторона едет в Париж, "в первую очередь, ради пленных украинцев в российских тюрьмах и ради украинских граждан на оккупированных территориях".

"Наша главная "красная линия", от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины", - указал Пристайко.

Он также подчеркнул, что позиция президента Украины Владимира Зеленского будет оставаться неизменной вне зависимости от того, с кем он будет проводить встречи в рамках работы нормандского саммита.

"Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству - основные элементы позиции на завтра. Не важно, за общим столом переговоров или тет-а-тет", - заявил Пристайко.

Напомним, саммит лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в Париже 9 декабря.

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