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В МИД назвали главную "красную линию" на саммите

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Позиция президента Украины будет оставаться неизменной вне зависимости от того, с кем он будет проводить встречи в Париже.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
facebook.com/UkraineMFA
 
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина на встрече лидеров нормандской четверки в Париже будет придерживаться главной "красной линии" - сохранения международно признанной границы. Об этом он написал в Twitter 8 декабря.
 
Глава МИД отметил, украинская сторона едет в Париж, "в первую очередь, ради пленных украинцев в российских тюрьмах и ради украинских граждан на оккупированных территориях".
 
"Наша главная "красная линия", от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины", - указал Пристайко.
 
Он также подчеркнул, что позиция президента Украины Владимира Зеленского будет оставаться неизменной вне зависимости от того, с кем он будет проводить встречи в рамках работы нормандского саммита.
 
"Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству - основные элементы позиции на завтра. Не важно, за общим столом переговоров или тет-а-тет", - заявил Пристайко.
 
 
Напомним, саммит лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в Париже 9 декабря.

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Теги: МИД Украины, МИД, нормандская четверка, нормандская встреча, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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