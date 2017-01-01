Итоги 08.12: Митинги в Киеве и задачи в Париже
Названы ключевые задания президента на переговорах в Париже
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина на саммите лидеров нормандской четверки будет придерживаться главной "красной линии" - сохранения международно признанной границы.
Как сообщили в ОП, президент Владимир Зеленский на встрече в Париже сосредоточится на трех ключевых вопросах: возврате пленных украинцев, прекращении огня и выводе чужих войск с территории Донбасса.
По словам премьер-министра Алексея Гончарука, основной сценарий для переговоров, утвержденный на заседании СНБО, заключается в том, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе дипломатическим путем.
В Киеве митинговали перед нормандским саммитом
В столице на Майдане Независимости прошло вече под названием Красные линии для Зеленского. Участники акции протестовали против возможной сдачи интересов Украины на переговорах нормандской четверки в Париже.
Вечером митингующие собрались возле Офиса президента и поставили палатки. Организаторы акции заявили, что она превратится в бессрочную, если Зеленский во время переговоров в нормандском формате "примет условия Путина".
По данным полиции, в акции Красные линии для Зеленского на Майдане приняли участие восемь тысяч человек. На Банковой возле ОП присутствовали около двух тысяч митингующих.
Число жертв пожара в Одессе увеличилось
Под завалами на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обнаружили еще два тела.
Таким образом всего в результате пожара погибли десять человек.
В Украине начала работу новая таможенная служба
Начали работу таможни, созданные в структуре Государственной таможенной службы, и были прекращены соответствующие полномочия таможен Государственной фискальной службы.
Отмечается, что за время подготовки к старту, количество региональных таможен сократилось с 26 до 16.
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