Итоги 08.12: Митинги в Киеве и задачи в Париже

Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Названы ключевые задания президента на переговорах в Париже

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина на саммите лидеров нормандской четверки будет придерживаться главной "красной линии" - сохранения международно признанной границы.

Как сообщили в ОП, президент Владимир Зеленский на встрече в Париже сосредоточится на трех ключевых вопросах: возврате пленных украинцев, прекращении огня и выводе чужих войск с территории Донбасса.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, основной сценарий для переговоров, утвержденный на заседании СНБО, заключается в том, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе дипломатическим путем.

В Киеве митинговали перед нормандским саммитом

В столице на Майдане Независимости прошло вече под названием Красные линии для Зеленского. Участники акции протестовали против возможной сдачи интересов Украины на переговорах нормандской четверки в Париже.

Вечером митингующие собрались возле Офиса президента и поставили палатки. Организаторы акции заявили, что она превратится в бессрочную, если Зеленский во время переговоров в нормандском формате "примет условия Путина".

По данным полиции, в акции Красные линии для Зеленского на Майдане приняли участие восемь тысяч человек. На Банковой возле ОП присутствовали около двух тысяч митингующих.

Число жертв пожара в Одессе увеличилось

Под завалами на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обнаружили еще два тела.

Таким образом всего в результате пожара погибли десять человек.

В Украине начала работу новая таможенная служба

Начали работу таможни, созданные в структуре Государственной таможенной службы, и были прекращены соответствующие полномочия таможен Государственной фискальной службы.

Отмечается, что за время подготовки к старту, количество региональных таможен сократилось с 26 до 16.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet