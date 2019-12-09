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Сутки в ООС: семь обстрелов, у ВСУ без потерь

Комментариев: 1
Сепаратисты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате обстрелов в личном составе ВСУ обошлось без потерь.
Сепаратисты обстреляли украинские позиции семь раз
Сепаратисты обстреляли украинские позиции семь раз
Минобороны Украины

За сутки 8 декабря сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в понедельник, 9 декабря.

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Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь в результате обстрелов среди ВСУ не зафиксировано.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты осуществили четыре обстрела: у Васильевки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; у Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Марьинки и Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксировано три вражеских обстрела: у Травневого - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Крымского и Хутора Свободного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток сепаратисты огневой активности не проявляли.

Напомним, что за сутки 7 декабря на Донбассе погиб боец ВСУ, еще трое были ранены. Враг применял минометы калибра 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Также сообщалось, что 6 декабря на Донбассе началось с мощных обстрелов. В этот день в Украине отмечали День ВСУ - сообщались интересные факты об украинской армии.

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Теги: донбасс, военные, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Операция объединенных сил
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Комментариев (1)
fkrfyfan    09.12.2019, 08:57
Оценка:  -2
fkrfyfan
А каратели ВСУ отстреливались из рогаток
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