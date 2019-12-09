Число погибших возросло до 12 человек.

Трандафир — простой оператор автовышки. Одним из первых прибыл на место пожара

Пожар в Одессе: Стало известно имя героя-коммунальщика

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Пожар в Одессе: Стало известно имя героя-коммунальщика

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В хоте тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса героически проявил себя рядовой коммунальщик.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на директора департамента городского хозяйства Дмитрия Жемана.

Сотрудник коммунального предприятия “Горзелентрест“ Александр Трандафир, рискуя собственной жизнью, спас нескольких людей в ходе спасательной операции в доме Асвадурова на Троицкой.

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“Александр Трандафир — простой оператор автовышки. Одним из первых прибыл на место пожара, единственный, кто заехал на вышке во двор горящего дома, в результате чего спас несколько человеческих жизней. Не имея спецсредств, спецподготовки и действительно рискуя здоровьем и жизнью, он сделал то, что сделало его героем!“, — подчеркнул Жеман.

В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного общее количество погибших составляет 12 человек.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.

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“По состоянию на 7 ч. 9 декабря открытого огня не наблюдается. Проводятся поисково-спасательные работы и работы по тушению отдельных очагов тления конструкции здания. В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 10 погибших (тела 6 человек не идентифицированы)”, — говорится в сообщении.

Всего в результате пожара погибли 12 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остается 9 человек.

Как сообщалось 8 декабря, была опознана еще одна жертва, обнаруженная под завалом в горевшем колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса – 16-летний студент Кирилл Трофимчук.

Здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел масштабный пожар с десятью жертвами, последний раз проверяли в июне 2014 года.

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