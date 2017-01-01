Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине продолжается потепление

Комментариев: 0
Сегодня украинцам обещают относительно теплый день.
Погода 9 декабря
Погода 9 декабря
meteo.gov.ua/

Синоптики обнародовали свежий прогноз погоды на 9 декабря. По данным Укргидрометцентра, сегодня в стране будет достаточно солнечно, тепло.

Читай также: Погода на выходные: мокрый снег и дожди

На западе страны сегодня ожидается облачный день с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +5…+8 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -1. Осадки в виде дождя ожидаются только в Ужгороде.

На востоке Украины ситуация похожая. На термометре +3…+6 градусов по Цельсию. Ночью воздух прогреется до +2. На протяжении дня осадков не обещают.

Южным регионам напророчили достаточно солнечный день. На протяжении дня небо не буде затянуто облаками. Температура воздуха поднимется от +5 до +10 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -1.

Читай также: Укравтодор рассказал, какие дороги засыпало снегом

В северной части страны сегодня солнечно и относительно тепло. На улице +5…-7 градусов по Цельсию. Ночью без заморозков. Температура опустится до нуля.

В Центральной Украине без осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +7 градус по Цельсию. 

В столице облачно с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +4…+6 градусов по Цельсию. 

Напомним, осень 2019 года - вторая самая теплая за 139 лет наблюдений. Теплее было только осенью 1932 года.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: погода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь