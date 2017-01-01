В Украине продолжается потепление

Сегодня украинцам обещают относительно теплый день.

Синоптики обнародовали свежий прогноз погоды на 9 декабря. По данным Укргидрометцентра, сегодня в стране будет достаточно солнечно, тепло.

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На западе страны сегодня ожидается облачный день с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +5…+8 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -1. Осадки в виде дождя ожидаются только в Ужгороде.

На востоке Украины ситуация похожая. На термометре +3…+6 градусов по Цельсию. Ночью воздух прогреется до +2. На протяжении дня осадков не обещают.

Южным регионам напророчили достаточно солнечный день. На протяжении дня небо не буде затянуто облаками. Температура воздуха поднимется от +5 до +10 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -1.

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В северной части страны сегодня солнечно и относительно тепло. На улице +5…-7 градусов по Цельсию. Ночью без заморозков. Температура опустится до нуля.

В Центральной Украине без осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +7 градус по Цельсию.

В столице облачно с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +4…+6 градусов по Цельсию.

Напомним, осень 2019 года - вторая самая теплая за 139 лет наблюдений. Теплее было только осенью 1932 года.

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