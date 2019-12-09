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Встреча Зеленского и Путина тет-а-тет: появились детали

Комментариев: 4
Источник рассказал, что переговоры между двумя президентами состоятся после “нормандской встречи”.
Зеленский встретится с Путиным в Елисейском дворце
Зеленский встретится с Путиным в Елисейском дворце
коллаж фото

Сегодня, 9 декабря, в Париже состоится долгожданный “нормандский саммит” в ходе которого Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудят пути урегулирования ситуации на Донбассе.

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Известно, что помимо переговоров в таком формате, каждый из мировых лидеров проведет личные встречи. По данным источника ТАСС, Путин и Зеленский тет-а-тет будут говорить после “нормандской встречи”.

Интересно, что встречи Путина с Меркель и Макроном запланированы перед “нормандскими переговорами”.

Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершение встречи в “нормандском формате” и общей пресс-конференции четырех лидеров, - сообщил источник издания.

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Также стало известно, что на переговоры “нормандской четверки” выделено 2,5 часа.

В Кремле информацию не подтвердили. В пресс-службе Елисейского дворца изданию сообщили, что Администрация Макрона не владеет информацией о переговорах Путина и Зеленского.

Напомним, опубликован график Зеленского на саммите в Париже. В графике, предоставленном Офисом президента Украины, нет встречи с Владимиром Путиным, но в Кремле ранее сообщали о намерении российского президента провести короткую беседу с Зеленским.

 

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Теги: Зеленский, Путин, Париж, переговоры
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Комментариев (4)
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Люблю_Украину    09.12.2019, 10:09
Оценка:  -3
Люблю_Украину
Там после нормандской встречи будет корпоратив. Зе будет развлекать Макрона, Меркель, Путина и остальных гостей виртуозной игрой на рояле. Все билеты уже проданы)
Da-Gabon    09.12.2019, 10:02
Оценка:  +4
Da-Gabon
Молодец в БМ. В Кремле еще не в курсе, а БМ уже детали излагает.
Letohradek    09.12.2019, 09:59
Оценка:  +1
Letohradek
Мечта квартального дурачка сбудется, он заглянет, самому Путену в глаза )))
ira0957    09.12.2019, 10:33
Оценка:  -2
ira0957
Это если Темнейший позволит заглядывать себе в глаза )
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