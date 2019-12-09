Встреча Зеленского и Путина тет-а-тет: появились детали

Источник рассказал, что переговоры между двумя президентами состоятся после “нормандской встречи”.

Зеленский встретится с Путиным в Елисейском дворце коллаж фото

Сегодня, 9 декабря, в Париже состоится долгожданный “нормандский саммит” в ходе которого Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудят пути урегулирования ситуации на Донбассе.

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Известно, что помимо переговоров в таком формате, каждый из мировых лидеров проведет личные встречи. По данным источника ТАСС, Путин и Зеленский тет-а-тет будут говорить после “нормандской встречи”.

Интересно, что встречи Путина с Меркель и Макроном запланированы перед “нормандскими переговорами”.

Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершение встречи в “нормандском формате” и общей пресс-конференции четырех лидеров, - сообщил источник издания.

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Также стало известно, что на переговоры “нормандской четверки” выделено 2,5 часа.

В Кремле информацию не подтвердили. В пресс-службе Елисейского дворца изданию сообщили, что Администрация Макрона не владеет информацией о переговорах Путина и Зеленского.

Напомним, опубликован график Зеленского на саммите в Париже. В графике, предоставленном Офисом президента Украины, нет встречи с Владимиром Путиным, но в Кремле ранее сообщали о намерении российского президента провести короткую беседу с Зеленским.

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