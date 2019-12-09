В Ужгороде военнослужащий устроил резню

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

В городе Ужгород Закарпатской области выясняются обстоятельства покушения на жизнь военнослужащего его сослуживцем в военной части.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

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“Правоохранители Ужгородского отделения полиции документируют факт покушения на убийство 52-летнего военнослужащего его 31-летним сослуживцем. Сообщение о госпитализации в больницу мужчины с ножевыми ранениями поступило до 8 декабря, около 19:20“, - говорится в сообщении.

По словам врача, в медучреждение каретой скорой помощи с ножевыми ранениями доставлен 52-летний военнослужащий. Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, обнаружила, что ранения мужчина получил в военной части, которая дислоцируется в Ужгороде.

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На месте происшествия предварительно установлено, что у военнослужащих Вооруженных сил Украины по контракту - 31-летнего и 52-летнего мужчин, - возник конфликт. В разгар младший служащий нанес несколько ударов ножом своему старшему товарищу по службе.

По факту покушения на убийство в полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

В отношении 31-летнего мужчины решается вопрос о задержании его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщалось в августе, под Одессой морпех выстрелил из автомата в голову сослуживца.

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