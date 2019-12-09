Под Черниговом неизвестным веществом отравились трое детей: Один умер

Девятилетний ребенок умер в реанимации, дети 14 и 12 лет - в состоянии средней тяжести.

На улице Зеленая в селе Стахорщина в Черниговской области трое детей отравились неизвестным веществом, один ребенок умер в реанимации районной больницы.

Об этом сообщает пресс-служба УГСЧС в Черниговской области.

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Детей доставили в приемное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы с предварительным диагнозом “отравление неизвестным веществом“ 8 декабря 2019 года в 16:00.

Все - из села Стахорщина Новгород-Северского района, впрочем проживают на разных улицах. Двое детей - 2005 г.р. и 2007 г.р. - находятся в состоянии средней тяжести. Ребенок 2010 г.р. - умер в реанимационном отделении ЦРБ. Окончательный диагноз устанавливается.

Как сообщалось под Львовом угарным газом отравилась семья с двумя детьми.

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