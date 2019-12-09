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Под Черниговом неизвестным веществом отравились трое детей: Один умер

Комментариев: 2
Девятилетний ребенок умер в реанимации, дети 14 и 12 лет - в состоянии средней тяжести.
Врачам не удалось спасти девятилетнего ребенка
Врачам не удалось спасти девятилетнего ребенка
depositphotos.com

На улице Зеленая в селе Стахорщина в Черниговской области трое детей отравились неизвестным веществом, один ребенок умер в реанимации районной больницы. 

Об этом сообщает пресс-служба УГСЧС в Черниговской области.

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Детей доставили в приемное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы с предварительным диагнозом “отравление неизвестным веществом“ 8 декабря 2019 года в 16:00.

Все - из села Стахорщина Новгород-Северского района, впрочем проживают на разных улицах. Двое детей - 2005 г.р. и 2007 г.р. - находятся в состоянии средней тяжести. Ребенок 2010 г.р. - умер в реанимационном отделении ЦРБ. Окончательный диагноз устанавливается.

Как сообщалось под Львовом угарным газом отравилась семья с двумя детьми.

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Теги: Черниговская обалсть, отравление, дети
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    09.12.2019, 10:26
Оценка:  0
SEMPENTY
все это очень печально,но как могли родители допустить такую ситуацию?
SEMPENTY    09.12.2019, 10:26
Оценка:  0
SEMPENTY
Все это очень печально, но жлобы есть жлобы- это результат их отношения к своим детям.
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