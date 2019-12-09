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Мендель назвала три шага Зеленского в Париже

Комментариев: 1
Пресс-секретарь президента назвала первых “три шага” Зеленского в Париже.
Юлия Мендель
Юлия Мендель
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Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель рассказала о “трех первых шагах” Владимира Зеленского в Париже перед личной встречей с Путиным.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Мендель, в первую очередь Зеленский поднимет вопрос о сроках возвращения украинских пленных. 

Согласно ее словам, дальше Зеленский будет договариваться о настоящем, а не "фейковом" прекращении огня, отвод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса.

Первые два вопроса непосредственно касаются человеческой жизни, а поэтому они важны. Последнее - условие для проведения выборов на Донбассе. Их проведение в рамках выборов по всей территории Украины, может произойти только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований, - написала Мендель.

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Напомним, в МИД назвали главную "красную линию" на саммите. Позиция президента Украины будет оставаться неизменной вне зависимости от того, с кем он будет проводить встречи в Париже.

 

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Теги: Зеленский, Путин, Мендель, Париж
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Комментариев (1)
Путин_xyйло    09.12.2019, 10:38
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Ее привили от бешенства?
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