Дети играли в индейцев: Стало извесно, чем смертельно отравились мальчики под Черниговом
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В Черниговской области отравились трое детей, один ребенок умер в реанимации районной больницы.
Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в понедельник, 9 декабря.
В Департаменте по вопросам гражданской защиты Черниговской обладминистрации уточнили имена пострадавших мальчиков: Веркуша Николай, 2005 года рождения; Лудин Андрей, 2007 года рождения и Михаил 2010 года“. В 16:30 детей в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы. 9-летний Хаджиогло Михаил в 18:16 умер.
Вечером двух других пострадавших (12 и 14 лет) перевели в областную детскую больницу. Сейчас их состояние тяжелое.
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Как уточняет УНИАН, детей уже перевезли в Черниговскую областную детскую больницу. Окончательный диагноз устанавливается.
По предварительной информации, дети играли в индейцев и во время игры съели корень борщевика (ядовитое растение), запили его речной водой.
Как сообщалось 9 декабря, под Черниговом неизвестным веществом отравились трое детей, один умер.
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