Малокомплектные школы "воруют у детей будущее" - Гончарук

Следующий год в Украине планируют сделать годом математики.

Украинские ученики в среднем отстают от уровня знаний школьников других стран kirovograd24.com

Существующие в Украине малокомплектные школы не способны дать школьникам достаточно качественный уровень знаний.

Такое мнение премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил в интервью изданию “РБК-Украина“.

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По данным главы правительства, согласно результатам международного исследования качества образования PISA, по физико-математическим предметам украинские школьники в среднем отстают на год от стран Организации экономического сотрудничества и развития.

“Это не просто рейтинг, а глубокое исследование нашей системы среднего образования. Там мы видим ужасные для нас вещи, как, например, то, что дети, которые учатся в селах, примерно на два года отстают от детей, которые учатся в городах“, – сказал Гончарук.

Премьер отметил, что следующий год в Украине планируют сделать годом математики.

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“Это фокусирует нас. Смотрим на эти проблемы и закладываем оптимизацию сетей школ не для того, чтобы сэкономить, а для того, чтобы дать детям нормальное образование. История с малокомплектными школами непопулярная, но, с другой стороны, там воруют у детей будущее“, – добавил он.

Как сообщалось, 18 ноября министр образования рассказала, как будут работать опорные школы в селе.

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