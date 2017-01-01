“Плечо для Зеленского": Активисты опровергли штурм Офиса президента
Участники акции Движение сопротивлению капитуляции опровергли возможность штурма Офиса президента Владимира Зеленского. По их словам, они являются усилением позиций президента, сообщает Громадське.
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“Нет деструктива. Сегодня мы плечо для Зеленского, на которое он может опереться. Пусть, когда его будут завтра в Париже склонять к подыгрыванию России, скажет: “Я с этим не могу возвращаться в Украину“,- заявил сокоординатор движения Михаил Бессарабов.
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По мнению координатора, акция осуществляется не против Зеленского как президента, а в защиту интересов Украины. По словам участников, акция может стать бессрочной, если президент “пойдет на условия Путина“.