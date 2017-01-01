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“Плечо для Зеленского": Активисты опровергли штурм Офиса президента

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Митингующие заявили о том, что они являются "плечом для президента Зеленского".
Участники акции установили "красные линии для президента"
Участники акции установили "красные линии для президента"
Скриншот видео

Участники акции Движение сопротивлению капитуляции опровергли возможность штурма Офиса президента Владимира Зеленского. По их словам, они являются усилением позиций президента, сообщает Громадське.

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“Нет деструктива. Сегодня мы плечо для Зеленского, на которое он может опереться. Пусть, когда его будут завтра в Париже склонять к подыгрыванию России, скажет: “Я с этим не могу возвращаться в Украину“,- заявил сокоординатор движения Михаил Бессарабов.

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По мнению координатора, акция осуществляется не против Зеленского как президента, а в защиту интересов Украины. По словам участников, акция может стать бессрочной, если президент “пойдет на условия Путина“.

 
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Теги: митинг, ОП, Зеленский, митинг
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