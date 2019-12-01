"Нормандская встреча": Папа Римский призвал молиться за Украину накануне саммита

Последний раз встреча в Нормандском формате состоялась в 2016 году в Берлине.

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Папа Римский Франциск призвал молиться за “плоды мира в справедливости“ в результате встречи в Париже 9 декабря глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России, которые образуют так называемую “нормандскую четверку“.

Об этом сообщает “Европейская правда“ со ссылкой на “Радио Ватикана“.

Встречаясь в воскресенье, 8 декабря, с паломниками, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане на молитву “Ангел Господень“ Папа Франциск посвятил несколько слов запланированной на понедельник встречи руководителей стран так называемой “нормандской четверки“.

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“Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции и федерального канцлера Германии, известная как Нормандский формат, с целью поисков решения мучительного конфликта, что уже годами длится в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, упорной молитвой, потому что там нужен мир, и вас приглашаю делать то же, чтобы эта инициатива политического диалога привела к плодам мира в справедливости для этих территорий и их населения“, - сказал Папа Римский.

Напомним, встреча “нормандском формате“ состоится в Париже 9 декабря. Также ожидается первая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз встреча в Нормандском формате на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

Как сообщалось 6 декабря, экс-президент Украины Порошенко дал президенту Зеленскому четыре совета перед “нормандским саммитом“.

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