Украинские военные создали дивизион в Азовском море
Катера и суда нового формирования будут базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Украинские военные сформировали новый надводный дивизион в Азовском море. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.
В состав надводного дивизиона вошли:
- МБАК Кременчук;
- МБАК Лубны;
- поисково-спасательное судно Донбасс;
- морской буксир Корец.
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Напомним, ранее министр обороны Загороднюк заявил о том, что москитный флот(маневренные и быстроходные малые боевые корабли) сейчас актуален. По мнению украинских чиновников и военных, таким кораблям пока нет альтернативы.
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