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Украинские военные создали дивизион в Азовском море

Комментариев: 1
Катера и суда нового формирования будут базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
В ближайшее время ожидается наращивание числа кораблей
В ближайшее время ожидается наращивание числа кораблей
mil.in.ua

Украинские военные сформировали новый надводный дивизион в Азовском море. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

В состав надводного дивизиона вошли:

  • МБАК Кременчук;
  • МБАК Лубны;
  • поисково-спасательное судно Донбасс;
  • морской буксир Корец.

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Напомним, ранее министр обороны Загороднюк заявил о том, что москитный флот(маневренные и быстроходные малые боевые корабли) сейчас актуален. По мнению украинских чиновников и военных, таким кораблям пока нет альтернативы.

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Теги: Украина, флот, надводный дивизион, москитный флот
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Комментариев (2)
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Woodbrother    09.12.2019, 10:44
Оценка:  +2
Woodbrother
Нужны еще ракетные катера и многофункциональные
asfd0    09.12.2019, 10:58
Оценка:  0
asfd0
У кого просить будете?
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