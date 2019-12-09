Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ

Младший сержант Дмитрий Темный погиб в минувшую субботу в результате обстрела на Донбассе.

В результате обстрела сепаратистов 7 декабря погиб младший сержант Дмитрий Темный. Об этом сообщает 72-я ОМБр им. Черных Запорожцев на своей странице в Facebook в понедельник, 9 декабря.

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“В результате вражеского обстрела оборвалась жизнь нашего боевого товарища, надежного друга, воина бригады Черных Запорожцев младшего сержанта Темного Дмитрия Викторовича“, – говорится в сообщении.

Дмитрию Темному было 28 лет Facebook Лилии Рагуцкой

В бригаде отметили, что это невосполнимая потеря. Погибшему военному было 28 лет.

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“Командование и личный состав выражает искренние соболезнования родным и близким Димы“, – добавили военные.

Дмитрию Темному было 28 лет Facebook Лилии Рагуцкой

Напомним, за сутки 7 декабря на Донбассе погиб один боец ВСУ, еще трое были ранены. Враг применял минометы калибра 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.