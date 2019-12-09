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Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ

Комментариев: 3
Младший сержант Дмитрий Темный погиб в минувшую субботу в результате обстрела на Донбассе.
Дмитрию Темному было 28 лет
Дмитрию Темному было 28 лет
72-я ОМБр

В результате обстрела сепаратистов 7 декабря погиб младший сержант Дмитрий Темный. Об этом сообщает 72-я ОМБр им. Черных Запорожцев на своей странице в Facebook в понедельник, 9 декабря.

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“В результате вражеского обстрела оборвалась жизнь нашего боевого товарища, надежного друга, воина бригады Черных Запорожцев младшего сержанта Темного Дмитрия Викторовича“, – говорится в сообщении.

Дмитрию Темному было 28 лет
Дмитрию Темному было 28 лет
Facebook Лилии Рагуцкой

В бригаде отметили, что это невосполнимая потеря. Погибшему военному было 28 лет.

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“Командование и личный состав выражает искренние соболезнования родным и близким Димы“, – добавили военные.

Дмитрию Темному было 28 лет
Дмитрию Темному было 28 лет
Facebook Лилии Рагуцкой

Напомним, за сутки 7 декабря на Донбассе погиб один боец ВСУ, еще трое были ранены. Враг применял минометы калибра 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

 
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Теги: донбасс, военный, погиб, потери, Перемирие на Донбассе, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Комментариев (3)
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Антибес    09.12.2019, 12:36
Оценка:  -3
Антибес
Да всем похyй как его звали,и сколько ему лет было.Он был наёмником,убивающим людей за деньги и льготы УБД,но поплатился за свою алчность и жажду лёгкой наживы.Это единственное что нужно знать об этом"герое".
WTF2wtf    09.12.2019, 12:38
Оценка:  0
WTF2wtf
Boxerogos,
ты только нах скачешь,
шизоид-украинофоб из раши ...
Шандор    09.12.2019, 12:22
Оценка:  -1
Шандор
Кусок пушечного мяса получил заслуженную зарплату.
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