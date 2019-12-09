Одесса простилась со спасателем, погибшим при эвакуации людей при пожаре
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В Свято-Преображенском кафедральном соборе Одессы 9 декабря прошла церемония прощания с Сергеем Николаевичем Шатохиным, 1976 года рождения, работником пожарной службы Одессы, погибшим при исполнении служебных обязанностей по тушению пожара в колледже экономики, права и гостинично ресторанного бизнеса, который возник 4 декабря в 10.12 утра, и, по данным на этот момент, унес жизни 12 человек.
Об этом сообщает местное издание Odessa Online.
Сергей Шатохин поднимался по пожарной лестнице, но упал с высоты третьего этажа. От полученных тяжелых травм скончался в реанимации городской больницы №1 вечером 7 декабря.
Похоронят Сергея Шатохина в селе Граденицы Беляевского района Одесской области.
У него остались жена и трое детей.
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Напомним, общее количество погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса составляет 12 человек.
Как сообщалось 9 декабря, в ходе тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса героически проявил себя рядовой коммунальщик.
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