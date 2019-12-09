Встреча двух Владимиров: Путин везет с собой двух ТОП-чиновников

Со стороны Путина будут присутствующие еще два ТОП-чиновника РФ.

Глава Газпрома Алексей Миллер, а также министр энергетики РФ Александр Новак примут участие в личной встрече президента РФ ВолодимираПутина и президента Украины Владимира Зеленского в Париже.

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Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

Вероятно, на личных переговорах Зеленский и Путин обсудят газовый вопрос.

Как стало известно ранее, Путин с Зеленским договорились о встрече тет-а-тет после заседания “нормандской четверки”. Между тем, Путин также договорился о личной встрече с Макроном и Меркель. Эти переговоры запланированы перед “нормандским саммитом”.

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Напомним, появились детали встречи Зеленского и Путина тет-а-тет. Источник рассказал, что переговоры между двумя президентами состоятся после “нормандской встречи”.

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