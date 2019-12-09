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Встреча двух Владимиров: Путин везет с собой двух ТОП-чиновников

Комментариев: 4
Со стороны Путина будут присутствующие еще два ТОП-чиновника РФ.
Миллер и Новак
Миллер и Новак
gazprom.ru

Глава Газпрома Алексей Миллер, а также министр энергетики РФ Александр Новак примут участие в личной встрече президента РФ ВолодимираПутина и президента Украины Владимира Зеленского в Париже.

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Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

Вероятно, на личных переговорах Зеленский и Путин обсудят газовый вопрос.

Как стало известно ранее, Путин с Зеленским договорились о встрече тет-а-тет после заседания “нормандской четверки”. Между тем, Путин также договорился о личной встрече с Макроном и Меркель. Эти переговоры запланированы перед “нормандским саммитом”.

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Напомним, появились детали встречи Зеленского и Путина тет-а-тет. Источник рассказал, что переговоры между двумя президентами состоятся после “нормандской встречи”.

 

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Теги: нормандская встреча, Зеленский, Путин, Миллер, Новак
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Комментариев (4)
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Путин_xyйло    09.12.2019, 12:21
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Вопрос зарабатывания с продажи газа для Xyйлa важней всего остального. Там его "кровное"!
tulchanin    09.12.2019, 12:10
Оценка:  -2
tulchanin
Хм, сейчас как раз начинаются слушания по "3 лярдам Януковича", интересно, Путин предложит отказаться от претензий за газ в обмен на отказ от лярдов Януковича ?
Путин_xyйло    09.12.2019, 12:18
Оценка:  +2
Путин_xyйло
10 больше чем 3. А лярды Януковича спрашивать у Я_ну_вы поняли!
tulchanin    09.12.2019, 12:28
Оценка:  -1
tulchanin
Откуда десять то ? 2.6 по решению в Стокгольме!
Янык их не себе брал а под гос. облигации, как законный през. Украины, так что и спрос с Украины.
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