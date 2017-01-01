О погроме сообщили родители, чьи дети посещают центр. В помещении насквозь пробиты стены и вырваны розетки.

В Севастополе разгромили центр для детей с инвалидностью соцсети

На выходных неизвестные разгромили помещение центра для детей с инвалидностью Особые дети в Севастополе.

Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 9 декабря.

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Местная “полиция“ начала проверку происшествия, заявил представитель “городского управления МВД“ на совещании в так называемом “региональном правительстве“ аннексированного Крыма.

Заявление в полицию подали родители. Они отметили, что в центре проходил ремонт, в том числе за их счет. Полицейские должны изучить записи камер наблюдения.

Так называемый “временно и.о. губернатора Севастополя“ Михаил Развожаев пообещал помочь центру восстановить утраченное имущество.

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Погром в центре обнаружили родители детей-инвалидов. Они выложили в соцсети фотографии и видео, на котором видно, что в помещениях насквозь пробиты стены из гипсокартона и вырваны розетки.

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