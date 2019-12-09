Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кременчуге сын застрелил отца из пистолета Флобера

Комментариев: 3
Мужчины распивали алкогольные напитки. "Посиделки" завершились стрельбой.
В Кременчуге сын застрелил отца из пистолета Флобера
В Кременчуге сын застрелил отца из пистолета Флобера
Полиция

В Кременчуге 38-летний сын застрелил 66-летнего отца из пистолета Флобера. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением в области сердца. Пенсионер скончался в больнице, сообщает полиция. 

Читай также: В Покровске обстреляли авто с пассажирами

“В убийстве подозревают сына. По предварительной информации мужчина выстрелил в сторону пенсионера во время ссоры“ - говорится в сообщении. 

У мужчины изъяли предполагаемое орудие преступления.

В Кременчуге сын застрелил отца из пистолета Флобера
В Кременчуге сын застрелил отца из пистолета Флобера
Полиция

“По факту умышленного убийства полиция начала досудебное расследование. Назначены экспертизы“ - подытожили в полиции.

Напоминаем, Госпогранслужба подсчитала сумму предложенных за год взяток. Украинские пограничники в 2019 году отказались от 1,6 млн грн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Кременчуг, убийство, сын, отец, пистолет флобера
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    09.12.2019, 12:28
Оценка:  -2
Антибес
Патроны этого"флоберика"явно были нестандартными.
Peyot    09.12.2019, 12:13
Оценка:  +3
Peyot
чушь полнейшая. флобер даже кожу не пробьет не то что сердце!
poputchikkm    09.12.2019, 12:19
Оценка:  0
poputchikkm
ну разве что патрон надимидроленый...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь