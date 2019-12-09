Мужчины распивали алкогольные напитки. "Посиделки" завершились стрельбой.

В Кременчуге сын застрелил отца из пистолета Флобера Полиция

В Кременчуге 38-летний сын застрелил 66-летнего отца из пистолета Флобера. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением в области сердца. Пенсионер скончался в больнице, сообщает полиция.

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“В убийстве подозревают сына. По предварительной информации мужчина выстрелил в сторону пенсионера во время ссоры“ - говорится в сообщении.

У мужчины изъяли предполагаемое орудие преступления.

В Кременчуге сын застрелил отца из пистолета Флобера Полиция

“По факту умышленного убийства полиция начала досудебное расследование. Назначены экспертизы“ - подытожили в полиции.

Напоминаем, Госпогранслужба подсчитала сумму предложенных за год взяток. Украинские пограничники в 2019 году отказались от 1,6 млн грн.

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