В Кременчуге сын застрелил отца из пистолета Флобера
В Кременчуге 38-летний сын застрелил 66-летнего отца из пистолета Флобера. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением в области сердца. Пенсионер скончался в больнице, сообщает полиция.
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“В убийстве подозревают сына. По предварительной информации мужчина выстрелил в сторону пенсионера во время ссоры“ - говорится в сообщении.
У мужчины изъяли предполагаемое орудие преступления.
“По факту умышленного убийства полиция начала досудебное расследование. Назначены экспертизы“ - подытожили в полиции.
Напоминаем, Госпогранслужба подсчитала сумму предложенных за год взяток. Украинские пограничники в 2019 году отказались от 1,6 млн грн.
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