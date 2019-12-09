Дубилет ответил, когда уйдет из политики

Министр спрогнозировал, что не задержится в Кабмине на 5 лет.

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Министр Дмитрий Дубилет отметил, что не задержится в Кабмине на срок 5 лет. По его словам, он уйдет из политики тогда, когда ему это надоест.

Об этом министр рассказал в интервью ТСН.

Проекты, которыми здесь можно заниматься - их бесконечное количество. Ты завершаешь один проект, но за это время появляется еще 10 проектов, не менее привлекательных. Думаю, я уйду из политики не тогда, когда я закончу какие-то проекты, а когда банально устану, - сказал Дубилет.

Он отметил, что работа в Кабинете министров оказалась намного истощенной от той, которой приходилось заниматься в бизнесе.

Не уверен, что я буду работать 5 лет, независимо от того, будет меняться власть или нет, - отметил Дубилет.

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Напомним, ранее Дубилет сообщил, что в Украине проведут электронную перепись населения. Министр планирует сэкономить на переписи 2-3 млрд грн.

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