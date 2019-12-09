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Зеленский уехал на "нормандские" переговоры абсолютно подготовленным - Кулеба

Комментариев: 2
Наш президент имеет ряд красных линий - подчеркнул Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента

Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба заявил о том, что президент Зеленский отправился на встречу в Париже абсолютно подготовленным. Об этом он заявил в эфире 1+1. 

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Кулеба отметил, что переговоры обещают быть сложными, а украинские политики имеют единую целостную позицию. Президент стремится вернуть людей, установить мир и вернуть территории.

“Такие переговоры - это всегда очень сложно. Особенно в ситуации, когда наш Президент едет абсолютно подготовленным, имеет ряд красных линий, в рамках которых надо договариваться. А с другой стороны - перед тобой сидит человек, у которого почти нет красных линий“, - подчеркнул он. 

 
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Теги: Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, нормандские переговоры
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Комментариев (2)
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Peyot    09.12.2019, 12:27
Оценка:  +1
Peyot
Весь помылся и самзался ваЗЕлином?
Антибес    09.12.2019, 12:25
Оценка:  0
Антибес
Абсолютно подготовленным?А это как?Полностью смазанный и с анальной пробкой?)))))
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