Епископом УПЦ Московского патриархата стал участник аннексии Крыма

Участник аннексии Крыма Калинник (Константин Чернышев) стал Бахчисарайским Епископом УПЦ МП.

Возведение в рамки Епископа тайно прошло в Нежинском Николаевском соборе 8 декабря. Об этом на своей странице в фейсбуке написал Архиепископ ПЦУ Евстратий.

Читай также: Филарет принимал препараты, которые ухудшили его состояние – архиепископ Зоря

По словам Архиепископа, Калинник принимал активное участие в аннексии украинского Крыма и за это получил от оккупантов награду “За защиту Крыма“ , чем неоднократно хвастался.

Читай также: Филарет сравнил Епифания с Иудой

Константин Чернышев числится как пособник оккупантов на ресурсе “Миротворец“. До января 2016 года он являлся настоятелем храма Святого Пророка Иоанна Крестителя в селе Уютном. По данным “Миротворца“, священник является гражданином РФ.

Напомним, Филарет заявил, что Епифаний - незаконный сын покойного митрополита Чокалюка.