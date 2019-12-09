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Епископом УПЦ Московского патриархата стал участник аннексии Крыма

Комментариев: 1
Участник аннексии Крыма Калинник (Константин Чернышев) стал Бахчисарайским Епископом УПЦ МП.
Участник аннексии Крыма Калинник (Константин Чернышев) стал Бахчисарайским Епископом УПЦ МП
Участник аннексии Крыма Калинник (Константин Чернышев) стал Бахчисарайским Епископом УПЦ МП
Миротворец

Возведение  в рамки Епископа тайно прошло в Нежинском Николаевском соборе 8 декабря. Об этом на своей странице в фейсбуке написал Архиепископ ПЦУ Евстратий.

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По словам Архиепископа, Калинник принимал активное участие в аннексии украинского Крыма и за это получил от оккупантов награду “За защиту Крыма“ , чем неоднократно хвастался.

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Константин Чернышев числится как пособник оккупантов на ресурсе “Миротворец“.  До января 2016 года он являлся настоятелем храма Святого Пророка Иоанна Крестителя в селе Уютном. По данным “Миротворца“, священник является гражданином РФ.

Напомним, Филарет заявил, что Епифаний - незаконный сын покойного митрополита Чокалюка. 

 
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Теги: Евстратий, епископ, анексия Крыма, Константин Чернышев
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Комментариев (1)
Woodbrother    09.12.2019, 12:35
Оценка:  +1
Woodbrother
Пора СБУ заняться этим гаденышем и его подельниками.
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