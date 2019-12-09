Епископом УПЦ Московского патриархата стал участник аннексии Крыма
Возведение в рамки Епископа тайно прошло в Нежинском Николаевском соборе 8 декабря. Об этом на своей странице в фейсбуке написал Архиепископ ПЦУ Евстратий.
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По словам Архиепископа, Калинник принимал активное участие в аннексии украинского Крыма и за это получил от оккупантов награду “За защиту Крыма“ , чем неоднократно хвастался.
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Константин Чернышев числится как пособник оккупантов на ресурсе “Миротворец“. До января 2016 года он являлся настоятелем храма Святого Пророка Иоанна Крестителя в селе Уютном. По данным “Миротворца“, священник является гражданином РФ.
Напомним, Филарет заявил, что Епифаний - незаконный сын покойного митрополита Чокалюка.