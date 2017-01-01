“У нас большая делегация”: В ОП ответили, кого Зеленский взял в Париж

Тимошенко рассказал, кто поехал с президента на “нормандский саммит”.

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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что с Зеленским на “нормандский саммит” поехала довольно большая делегация.

Об этом сообщает 112 Украина.

По делегации. Знаю, что есть вопросы по газу. В составе делегации есть господин Оржель (министр энергетики, - ред.) и господин Витренко (исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины", - ред.). При необходимости они будут принимать участие в обсуждении, - сказал Тимошенко.

Также в составе делегации есть советники президента. Они будут менять друг друга на встречах в зависимости от вопросов, которые будут обсуждаться.

У нас довольно большая делегация. Члены делегации могут меняться во время переговоров, в зависимости от вопросов, которые будут обсуждаться. Советники могут приходить на встречу "нормандского" формата и также помогать президенту в решении вопросов, - сказал Тимошенко.

По его словам, в составе делегации в качестве советников также будут присутствовать председатель СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Чтобы мы были готовы к любым вопросам, - отметил представитель ОП.

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Напомним, ранее Кулеба заявил, что Зеленский уехал на "нормандские" переговоры абсолютно подготовленным. Наш президент имеет ряд красных линий - подчеркнул Кулеба.

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