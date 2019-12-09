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В Никополе мужчина порезал людей из-за очереди в супермаркете

Комментариев: 4
34-летний выпивший житель Никополя напал на покупателей в супермаркете с ножом, не поделив с ними очередь.
В Никополе мужчина порезал людей из-за очереди в супермаркете
В Никополе мужчина порезал людей из-за очереди в супермаркете
Полиция

В Никополе пьяный 34-летний мужчина не смог поделить очередь к кассе с остальными покупателями, после чего вытащил нож и нанес травмы двум людям. Не успокоившись, мужчина угрожал сотрудникам и посетителям супермаркета травматическим пистолетом, сообщает полиция.

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Дебошир был задержан полицией на месте преступления. Правоохранителями открыто уголовное производство за хулиганство с применением холодного или огнестрельного оружия. За нападение мужчине светит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчина с мачете устроил жестокую резню. Мужчина напал на дочь и зятя.

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Теги: Резня, Никополь, супермаркет
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Комментариев (4)
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Шандор    09.12.2019, 13:38
Оценка:  +1
Шандор
Очередной гейрой ото.
WTF2_eбy_в_рот    09.12.2019, 13:45
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
понять, простить, взять на поруки, дать квартиру в хyюве
Антибес    09.12.2019, 13:08
Оценка:  +1
Антибес
Скоро выяснится что он"ваивал с Расиий по фсем франтам","гарел ф танки","палучил кантусию"и будет почётно награждён и отпущен с извинениями.
Rangol    09.12.2019, 13:11
Оценка:  +1
Rangol
Голодуют, солью спичками запасаются на зиму. Газа не будет будут мебелью топить, а тут без спичек не обойтись
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