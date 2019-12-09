В Никополе мужчина порезал людей из-за очереди в супермаркете

34-летний выпивший житель Никополя напал на покупателей в супермаркете с ножом, не поделив с ними очередь.

В Никополе пьяный 34-летний мужчина не смог поделить очередь к кассе с остальными покупателями, после чего вытащил нож и нанес травмы двум людям. Не успокоившись, мужчина угрожал сотрудникам и посетителям супермаркета травматическим пистолетом, сообщает полиция.

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Дебошир был задержан полицией на месте преступления. Правоохранителями открыто уголовное производство за хулиганство с применением холодного или огнестрельного оружия. За нападение мужчине светит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчина с мачете устроил жестокую резню. Мужчина напал на дочь и зятя.

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