ОП подтвердил встречу Зеленского с Путиным

Во встрече президентов могут принять участие исполнительный директор Нафтогаза и министр энергетики Украины.

После саммита нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин проведут двухстороннюю встречу, сообщил в понедельник, 9 декабря, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. пишет Интерфакс-Украина.

Читай также: Зеленский уехал на "нормандские" переговоры абсолютно подготовленным - Кулеба "После встречи четырех лидеров в Нормандском формате президент Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сказал он.

Тимошенко также сообщил, что до переговоров в нормандском формате Зеленский проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а затем с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Замглавы ОП также сообщил, что в состав делегации входят исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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"Относительно делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются", - сообщил Тимошенко.

При этом он не смог сказать, сколько могут продлиться переговоры в нормандском формате.

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"Никто не может пока сказать, сколько точно будут длиться переговоры: как двусторонние встречи, так и встреча в Нормандском формате", - сказал замглавы ОП.

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Тимошенко сообщил, что в Париж также прибыли и глава СБУ Иван Баканов, и министр внутренних дел Арсен Аваков, и главнокомандующий - начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Ранее СМИ сообщили, что на встрече Путина и Зеленского будут присутствовать глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак.

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