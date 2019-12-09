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Путин приедет на “нормандские” переговоры последним

Комментариев: 4
Стало известно, в какой последовательности приедут участники “нормандского саммита”.
Путин приедет на переговоры последним
Путин приедет на переговоры последним
kp.ua

Президент России Владимир Путин придет на “нормандский саммит” последним. Об этом сообщает 112 Украина с места событий.

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По предварительной информации встреча в “нормандском” формате должна начаться в 17:00 по Киеву. Лидеры Украины, РФ, Франции и Германии начнут прибывать на нее раньше. 

Первой на переговоры приедет канцлер Германии Ангела Меркель. Она должна прибыть к Елисейскому дворцу в 15:50. После нее - президент Украины Владимир Зеленский. Времени прибытия не указано. Последним прибудет российский президент Владимир Путин.

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Известно, что Ангела Меркель намерена провести переговоры в формате тет-а-тет и С Владимиром Зеленским, и с Владимиром Путиным. Личные переговоры состоятся до “нормандской встречи”. 

Только переговоры Путина с Зеленским запланированы после “нормандского саммита”.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Зеленский уехал на "нормандские" переговоры абсолютно подготовленным. Наш президент имеет ряд красных линий - подчеркнул Кулеба.

 

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Теги: Зеленский, Меркель, Путин, Макрон
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Комментариев (4)
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hope55    09.12.2019, 14:05
Оценка:  0
hope55
и опоздает
xapi3mat    09.12.2019, 14:02
Оценка:  +1
xapi3mat
тлже мне - сцарь!
ВосставшийИзБана    09.12.2019, 13:57
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Начинайте без него.
Woodbrother    09.12.2019, 13:44
Оценка:  +1
Woodbrother
Никак не могут выбрать, какого двойника запустить в эксплуатацию.
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