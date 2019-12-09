Путин приедет на “нормандские” переговоры последним

Стало известно, в какой последовательности приедут участники “нормандского саммита”.

Президент России Владимир Путин придет на “нормандский саммит” последним. Об этом сообщает 112 Украина с места событий.

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По предварительной информации встреча в “нормандском” формате должна начаться в 17:00 по Киеву. Лидеры Украины, РФ, Франции и Германии начнут прибывать на нее раньше.

Первой на переговоры приедет канцлер Германии Ангела Меркель. Она должна прибыть к Елисейскому дворцу в 15:50. После нее - президент Украины Владимир Зеленский. Времени прибытия не указано. Последним прибудет российский президент Владимир Путин.

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Известно, что Ангела Меркель намерена провести переговоры в формате тет-а-тет и С Владимиром Зеленским, и с Владимиром Путиным. Личные переговоры состоятся до “нормандской встречи”.

Только переговоры Путина с Зеленским запланированы после “нормандского саммита”.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Зеленский уехал на "нормандские" переговоры абсолютно подготовленным. Наш президент имеет ряд красных линий - подчеркнул Кулеба.

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