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В делегацию Зеленского включен Аваков

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Также в состав включен и Сергей Шефир.
Владимир Зеленский и Арсен Аваков
Владимир Зеленский и Арсен Аваков
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Главный редактор издания Гордон Алеся Бацман сообщила, кто вошел в делегацию президента Владимира Зеленского для проведения “нормандских переговоров“ в Париже. Об этом она написала в Фейсбук. 

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“В нашей делегации кроме Андрея Ермака, Вадима Пристайко и Кирилла Тимошенко, Арсен Аваков и Сергей Шефир. Сегодня будем сообщать вам все самое интересное отсюда“ - сообщила Бацман. 

Желаю всем нам сегодня солнца! Оно очень понадобится - подытожила она

Ранее Кулеба заявил, что Зеленский уехал на “нормандские“ переговоры абсолютно подготовленным. “Наш президент имеет ряд красных линий“ - подчеркнул Кулеба.

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Теги: Арсен Аваков, делегация, Владимир Зеленский, нормандские переговоры
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