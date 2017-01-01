Не купили новую видеоигру: В Херсоне повесился 10-летний мальчик

Ребенок обиделся на родителей из-за отказа купить компьютерную игру и свел счеты с жизнью.

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В Херсоне 10-летний мальчик покончил с собой из-за того, что мать не купила ему новую компьютерную игру. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

Следственно-оперативная группа следов насильственной смерти на теле мальчика не обнаружила. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия через повешение.

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Как рассказал начальник отдела ювенальной превенции полиции области Ярослав Шанько, семья на учете у социальных служб не находилась, мальчик характеризовался только положительно, хорошо учился и занимался спортом.

По словам мамы погибшего стало известно, что сын хотел новую компьютерную игру. Женщина пообещала купить ее позже. Мальчик сильно обиделся и ушел в свою комнату. Когда мать через некоторое время зашла туда, сын уже не дышал.

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Открыто уголовное производство по ч.2 п.2 ст.115 “Умышленное убийство“ Уголовного кодекса Украины с пометкой (самоубийство). Сейчас правоохранители изъяли личные вещи мальчика и устанавливают окончательные причины такого поступка.

Напомним, в Днепровском районе Киева молодой парень оставил предсмертную записку и выпрыгнул из окна высотки. Тело возле многоэтажки обнаружил случайный прохожий, который поначалу услышал резкий хлопок.

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