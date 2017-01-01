На трассе Киев-Харьков поймали водителя с пистолетом с глушителем

Патрульные пытались остановить авто из-за нарушения ПДД, однако водитель лишь добавил газу, а при принудительной остановке пытался избавиться от оружия на глазах у копов.

В Киевской области полиция с погоней задержала нарушителя ПДД, который при проверке пытался избавиться от пистолета с глушителем.

Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Читай также: В Никополе мужчина порезал людей из-за очереди в супермаркете

Отмечается, что около полуночи внимание экипажа бориспольских патрульных привлек автомобиль Opel Astra, двигавшийся с нарушением ПДД. Инспекторы потребовали от водителя остановиться, однако проигнорировал требование, после чего началась погоня.

На 76 километр автодороги Киев-Харьков, правонарушителя остановили. Однако, во время остановки копы заметили, как через переднее пассажирское окно вылетел сверток, обмотанный в белый полиэтиленовый пакет.

За рулем легковушки находился 31-летний мужчина. Он категорически отрицал то, что что-либо выкидывал из авто. В ходе осмотра прилегающей территории, патрульные нашли пакет белого цвета.

Читай также: В Покровске обстреляли авто с пассажирами

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. В пакете следователи обнаружили черную сумку с подозрительным содержимым - предметы, внешне похожие на огнестрельное оружие, глушитель и патроны 9мм калибра.

Как сообщалось 9 декабря, в Кременчуге сын застрелил отца из пистолета Флобера.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram