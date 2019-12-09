Почти половина украинцев считает деньги важнее демократии

Опубликованы данные последнего опроса.

В 2019 году между богатством и демократией практически половина украинцев выбирает первое.

Читай также: Социологи: Сторонников евроинтеграции в Украине стало заметно больше

Об этом свидетельствуют данные социологической группы Рейтинг.

Социологи подготовили для респондентов единый вопрос: “Если есть возможность выбрать только одно из двух, что важнее для вас: демократическая система управления или богатая экономика?”.

47% украинцев ответили, что для них важнее богатая экономика. 38% респондентов назвали своим приоритетом демократию. Еще е15% опрошенных затруднились ответить.

Читай также: Фанаты рейтингов. Первые полгода Зеленского

Соцопрос был проведен в 24 городах Украины с 6 сентября по 10 октября 2019 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. В рамках исследования было опрошено 19,2 тыс. постоянных взрослых жителей. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%.

Напомним, каждый второй украинец считает, что Зеленский эффективнее Порошенко. Опубликованы данные социологического опроса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram