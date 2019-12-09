Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Почти половина украинцев считает деньги важнее демократии

Комментариев: 2
Опубликованы данные последнего опроса.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

В 2019 году между богатством и демократией практически половина украинцев выбирает первое.

Читай также: Социологи: Сторонников евроинтеграции в Украине стало заметно больше

Об этом свидетельствуют данные социологической группы Рейтинг.

Социологи подготовили для респондентов единый вопрос: “Если есть возможность выбрать только одно из двух, что важнее для вас: демократическая система управления или богатая экономика?”. 

47% украинцев ответили, что для них важнее богатая экономика. 38% респондентов назвали своим приоритетом демократию. Еще е15% опрошенных затруднились ответить.

Читай также: Фанаты рейтингов. Первые полгода Зеленского

Соцопрос был проведен в 24 городах Украины с 6 сентября по 10 октября 2019 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. В рамках исследования было опрошено 19,2 тыс. постоянных взрослых жителей. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%.

Напомним, каждый второй украинец считает, что Зеленский эффективнее Порошенко. Опубликованы данные социологического опроса.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: соцопрос, Рейтинг, демократия, богатая экономика
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
МСергей    09.12.2019, 15:02
Оценка:  0
МСергей
В капиталистической стране - удивительно.
МСергей    09.12.2019, 15:06
Оценка:  0
МСергей
Демократия как и земля товар.
Romajan    09.12.2019, 14:45
Оценка:  +2
Romajan
Это не соц опрос а 100% манипуляция
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь