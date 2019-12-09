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Оккупанты активно строят укрепления вдоль линии фронта – ГУР

Комментариев: 5
Также сообщается о возросшем числе самоподрывов боевиков на своих минах.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Штаб ООС

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Российское оккупационное командование продолжает интенсивные работы по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, зафиксировано прибытие на передовые позиции дополнительных инженерно-саперных подразделений оккупационных войск для оборудования новых огневых позиций.

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Кроме того, противник наращивает минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств. Для выполнения задач по установлению дополнительных минных полей сформированы специальные группы из военнослужащих оккупационных войск, которые предварительно прошли подготовку в учебных центрах на территории РФ.

В то же время, как сообщили в ГУР, растет число случаев гибели российских оккупантов из-за несогласованности действий по минированию участков местности. При этом эти потери противник пытается оправдать деятельностью т. н. украинских диверсионных групп и обстрелами со стороны подразделений Объединенных сил.

Напомним, стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ. Младший сержант Дмитрий Темный погиб в минувшую субботу в результате обстрела на Донбассе.

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Теги: Донбасс, ОРДЛО, линия соприкосновения, ГУР
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Комментариев (5)
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МСергей    09.12.2019, 15:13
Оценка:  -2
МСергей
"по совершенствованию фортификационного оборудования, наращивает минно-взрывные заграждения" - наступать не собираются.
WTF2wtf    09.12.2019, 15:15
Оценка:  +2
WTF2wtf
А россиянам мало захваченных Крыма и Донбасса и типа они собираются наступать дальше, в глубь Украины???
МСергей    09.12.2019, 15:17
Оценка:  -3
МСергей
Собираются защищаться.
WTF2wtf    09.12.2019, 15:25
Оценка:  +1
WTF2wtf
Российские оккупанты собираются "защищаться" на территории Украины?
nelci    09.12.2019, 15:08
Оценка:  -3
nelci
Оккупанты строят, а сепаратисты в это время что делают, наблюдают или лопаты охраняют?
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