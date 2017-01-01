Путин и Зеленский могут встретиться ранее, чем планировалось - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным до итогового брифинга лидеров Нормандской четверки по результатам саммита. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник.
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"Двусторонняя встреча Зеленского и Путина может состояться до заявлений четырех лидеров государств Нормандского формата по итогам саммита", - сообщил агентству источник, близкий к украинской делегации.
Ранее сообщалось, что двухсторонняя встреча Зеленского и Путина состоится после саммита нормандской четверки. Во встрече президентов могут принять участие исполнительный директор Нафтогаза и министр энергетики Украины.
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