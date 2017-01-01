У жены мэра Одессы Труханова нашли пистолет и крупную сумму в долларах

Во время обысков, сотрудники НАБУ нашли 300 000 долларов и пистолет в сейфе гражданской жены мэра Одессы.

Сегодня состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда, который расследует дело о подаче недостоверных данных в декларациях мэра Одессы Геннадия Труханова. В ходе заседания, было показано видео, снятое сотрудниками НАБУ во время обысков у гражданской жены Труханова Татьяны Колтуновой.

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На видео видно, как сотрудники НАБУ находят пистолет “Форт“, принадлежащий Труханову и 300 000 долларов в сейфе Колтуновой.

Сам Труханов отрицает, что Колтунова до сих пор является его женой. По его словам, найденные деньги принадлежат его маме, которая “доверяет Колтуновой и ближе с ней, чем с ним самим“.

Обшук в елінгу цивільної дружини Труханова Тетяни Колтунової. У сейфі знайшли пістолет «Форт» Труханова, який чомусь лежить у помешканні цивільної дружини (хоч він божиться, що не живе з нею, тому не декларував елінг). Також знайшли 300 тисяч доларів нібито матері Труханова pic.twitter.com/h46Dvuf3HJ — ЦПК (@Shabunin) 9 декабря 2019 г.

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Напомним, 11 марта следователи САП вручили Труханову подозрение о декларировании недостоверной информации. По информации экспертиз, только в 2015 и 2016 годах Труханов скрыл порядка 50 миллионов гривен. Деньги и имущество были найдены у жены Труханова Татьяны Колтуновой. П официальной информации, Труханов разведен с ней с 1997 года. При этом следователи считают, что несмотря на официальный развод, Труханов до сих пор связан с бывшей женой.

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