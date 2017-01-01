Убийство Даши Лукьяненко: В Ивановке появились скульптура ангела

В пгт Ивановка появилась скульптура белого ангела.

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В поселке Ивановка появилась скульптура белого ангела, который держит корзину цветов, в честь жестоко убитой Даши Лукьяненко.

Фотографию опубликовал на своей странице в Facebook председатель Ивановской РГА Виктор Лобач.

Остановимся и подумаем, чтобы никогда такой трагедии больше не случилось ни в пгт Ивановке, ни в Одессе, ни в какой деревне, поселке или городке Украины, - написал Лобач.

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К слову, 11-летняя Даша Лукьяненко пропала 13 июня, когда шла на занятия по танцам. 19 июня ее нашли в выгребной яме на одном из дворов. В ее убийстве сознался 19-летний Николай Тарасов.

Напомним, известно, как сегодня живет семья убийцы Даши Лукьяненко. Родителей Николая Тарасова выгнали с работы.

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