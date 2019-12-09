Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Николаеве школьник попал в реанимацию из-за шутки одноклассника

Комментариев: 2
Несчастный случай произошел прямо во время учебного процесса.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Читай также: Не купили новую видеоигру: В Херсоне повесился 10-летний мальчик

В Николаеве 14-летний школьник попал в реанимацию из-за неудачной шутки его одноклассника во время урока. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской полиции.

Как рассказали родители учеников, мальчик садился на стул в классе. Другой ученик решил пошутить и подставил сзади приседающему перевернутый стул. Получилось, что восьмиклассник буквально “насадился“ на ножку стула. В результате школьник попал в реанимацию Николаевской областной детской больницы. Врачи диагностировали у мальчика перфорацию прямой кишки. Мать пострадавшего написала заявление в полицию. Проводится доследственная проверка.

Читай также: Я буду помнить вас: В Днепре мальчик оставил прощальную записку и пропал

Полиция квалифицировала происшедшее по ст. 128 УК Украины (Причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений по неосторожности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в Ровно 3-классники избили сверстников. Уроки в школе каждый день под угрозой срыва.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: школьник, Николаев, несчастный случай, полиция, реанимация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    09.12.2019, 15:03
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Дебилов нужно содержать отдельно от нормальных детей.
Woodbrother    09.12.2019, 15:34
Оценка:  0
Woodbrother
Их пожизненно надо содержать среди себе подобных, и главное лишить избирательного права. А то от этих ЗЕ мы никогда не избавимся.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь