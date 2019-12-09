В Николаеве школьник попал в реанимацию из-за шутки одноклассника

Несчастный случай произошел прямо во время учебного процесса.

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В Николаеве 14-летний школьник попал в реанимацию из-за неудачной шутки его одноклассника во время урока. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской полиции.

Как рассказали родители учеников, мальчик садился на стул в классе. Другой ученик решил пошутить и подставил сзади приседающему перевернутый стул. Получилось, что восьмиклассник буквально “насадился“ на ножку стула. В результате школьник попал в реанимацию Николаевской областной детской больницы. Врачи диагностировали у мальчика перфорацию прямой кишки. Мать пострадавшего написала заявление в полицию. Проводится доследственная проверка.

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Полиция квалифицировала происшедшее по ст. 128 УК Украины (Причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений по неосторожности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в Ровно 3-классники избили сверстников. Уроки в школе каждый день под угрозой срыва.

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