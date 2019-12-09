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Вятрович отстоял в суде законность проспектов Бандеры и Шухевича

Комментариев: 6
Апелляционный суд Киева отменил решение о незаконном переименовании проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве.
Народный депутат Владимир Вятрович
Народный депутат Владимир Вятрович
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В понедельник, 9 декабря,  состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который рассматривал дело о законности переименования проспектов Московского и Ватутина в проспекты Бандеры и Шухевича.

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Апелляция приняла решение отменить решение суда окружного адиминистративного суда Киева и оставить новые названия. Об этом сообщил народный депутат Владимир Вятрович.

Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в апелляционном суде, - написал Вятрович 

Напомним, 25 июня окружной административный суд признал переименование улиц в проспекты Бандеры и Шухевича незаконным.

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Теги: Вятрович, суд, проспект Бандеры, проспект Шухевича
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Комментариев (7)
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Мыкола    09.12.2019, 15:36
Оценка:  0
Мыкола
А где вы видели в Украине суды? У нас конторы "Чего изволите ! " Поменяется власть и суды будут выносить совершенно другие решения !
Woodbrother    09.12.2019, 15:43
Оценка:  -1
Woodbrother
В отличии от вашей на россии , в Украине хоть какие то суды но есть.
Woodbrother    09.12.2019, 15:36
Оценка:  -1
Woodbrother
УРА ! СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА !
Іван-Сірко    09.12.2019, 15:35
Оценка:  0
Іван-Сірко
Нехай кацапи подавляться.
asfd0    09.12.2019, 15:28
Оценка:  -1
asfd0
Народ, больше всех пострадавший от нацистов, называет улицы их именами - гiдно живемо!
asfd0    09.12.2019, 15:34
Оценка:  -1
asfd0
От же ж лишай галицкий.
ВосставшийИзБана    09.12.2019, 15:18
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Не пойму я что у нас за суды: законы одни для всех, а суды дают диаметрально противоположные трактовки. Что за бардак?
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