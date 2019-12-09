Вятрович отстоял в суде законность проспектов Бандеры и Шухевича
Апелляционный суд Киева отменил решение о незаконном переименовании проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве.
В понедельник, 9 декабря, состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который рассматривал дело о законности переименования проспектов Московского и Ватутина в проспекты Бандеры и Шухевича.
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Апелляция приняла решение отменить решение суда окружного адиминистративного суда Киева и оставить новые названия. Об этом сообщил народный депутат Владимир Вятрович.
Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в апелляционном суде, - написал Вятрович
Напомним, 25 июня окружной административный суд признал переименование улиц в проспекты Бандеры и Шухевича незаконным.
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