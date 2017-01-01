Солдаты о “нормандской встрече”: Хочешь мира - готовься к войне

Ситуация на передовой остается напряженной.

Солдаты на фронте рассказали, чего ждут от переговоров в Париже скриншот видео

“Нормандский саммит”, который пройдет сегодня, 9 декабря, в Париже, немного поменял обстановку на передовой.

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Об этом передает Радио Свобода с места событий.

Боевики немного утихли перед “нормандскими переговорами”. Украинские военные, в свою очередь, сейчас в состоянии полной боевой готовности.

Журналисты издания пообщались с военными и узнали, чего они ждут он переговоров в Париже.

Не хочу говорить лишнего потому, что оно никому не нужно. Хочешь мира - готовься к войне, - сказал один из военнослужащих.

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Детальнее смотрите в видеоролике из Авдеевки.

Напомним, в Париже митингуют ветераны АТО. Они порвали российский флаг. Под Елисейским дворцом, где состоится нормандский саммит, украинские митингующие разорвали российский флаг.