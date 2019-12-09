В Днепре студент выпал с 9 этажа и остался жив

Сообщается, что парень даже не получил серьезных травм.

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В Днепре студент НТУ “Днепровская политехника“ выпрыгнул с девятого этажа и остался жив. Об уникальном случае сообщает местное издание “Информатор“.

Молодой человек упал с почти 30-метровой высоты и не только остался жив, а даже не получил серьезных травм. Жизнь парню спасло то обстоятельство, что он приземлился на крышу припаркованного автомобиля.

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Сам инцидент случился в общежитии вуза на проспекте Гагарина. По информации журналистов, в ночь с 7 на 8 декабря студенческая компания отмечала день рождения. В какой-то момент именинник покинул друзей, пошел в туалет и затем выпал или выпрыгнул из окна.

После падения с высоты студент смог дойти до входа в общежитие и уже там пожаловался на боль. Вахтер общежития вызвала скорую помощь, юношу увезли в областную больницу имени Мечникова, угрозы для жизни пациента нет.

Напомним, в России топ-чиновник выпал из окна и погиб. Организована проверка, рамках которой будут установлены обстоятельства гибели Чулкова.

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