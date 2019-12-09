Треть украинцев раздумывает о заработках за границей

35% украинцев думает о трудовой миграции. Об этом свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг".

Опрос социологической группы Рейтинг показал, что в сентябре 2019 года 35% процентов жителей Украины размышляли над возможностью переезда в другую страну для заработков. 63% украинцев не готовы ответить на этот вопрос и только 2% респондентов четко ответили, что не намерены думать про миграцию.

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Самой привлекательной страной для заработка респонденты видят Германию (31%), на втором месте Польша (27%), третья - Чехия (16%).

Половина согласных к переезду называет основной причиной обеспечение материальных потребностей семьи. Также причиной является желание самореализации (27%). 17% не видят будущего в Украине.

Миграционные настроения в Украине Скриншот

Ранее сообщалось о том, что каждый десятый украинец хотел бы работать в России.

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