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Треть украинцев раздумывает о заработках за границей

Комментариев: 0
35% украинцев думает о трудовой миграции. Об этом свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг".
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Опрос социологической группы Рейтинг показал, что в сентябре 2019 года 35% процентов жителей Украины размышляли над возможностью переезда в другую страну для заработков. 63% украинцев не готовы ответить на этот вопрос и только 2% респондентов четко ответили, что не намерены думать про миграцию.

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Самой привлекательной страной для заработка респонденты видят Германию (31%), на втором месте Польша (27%), третья - Чехия (16%).

Половина согласных к переезду называет основной причиной обеспечение материальных потребностей семьи. Также причиной является желание самореализации (27%). 17% не видят будущего в Украине.

Миграционные настроения в Украине
Миграционные настроения в Украине
Скриншот

Ранее сообщалось о том, что каждый десятый украинец хотел бы работать в России. 

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Теги: украинцы, заробитчане, работа за границей
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Комментариев (1)
tulchanin    09.12.2019, 15:49
Оценка:  0
tulchanin
Хотят в ЕС но языки учить лень поэтому едут в РФ или как ? Хоть бы при опросе уточняли, сколько из "хотящих" знает язык страны "хотения" или хотя бы английский ?
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