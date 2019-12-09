Чиновники Луганской ОГА украли 10 млн грн, выделенных на детдом

Также обнаружены доказательства проведения чиновниками хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Луганщины.

Преступники в несколько раз завысили стоимость стройматериалов

Служба безопасности Украины разоблачила в коррупции должностных лиц Луганской областной государственной администрации и руководителей строительной компании. Злоумышленники присвоили миллионы гривен, выделенных государством на развитие социальной инфраструктуры в районе проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В ходе проведения работ по сооружению детского дома семейного типа и зоны отдыха менеджеры подрядной фирмы с ведома чиновников облгосадминистрации незаконно завладели 10 млн грн бюджетных средств. Злоумышленники в несколько раз завысили стоимость строительных материалов, незаконно полученные деньги они перевели на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове. Отмывание денег происходило через конвертационный центр. Полученную наличность злоумышленники присвоили.

Оперативники спецслужбы установили, что часть выведенных в "тень" денег коммерсант перевозил на временно оккупированную территорию Луганска. Там он вкладывал средства в деятельность подконтрольной строительной компании, которая регулярно осуществляет отчисления в так называемый "бюджет" квазиреспублики.

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В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территорий или государственной границы Украины, совершенное в особо крупных размерах) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыски.

В офисах подрядной фирмы в Киеве, в двух помещениях конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела изъята бухгалтерскую документация и материалы, подтверждающие проведение сделки. Также обнаружены доказательства проведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Луганщины и более 2,6 млн грн наличными.

Продолжается досудебное расследование. Проверяется информация о причастности злоумышленников к другим правонарушениям в бюджетной сфере.

Как сообщалось 6 декабря, под Харьковом чиновники украли леса на более чем 5 млн гривен.

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