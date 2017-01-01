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СНБО записал в террористы не того человека: Пришлось извиняться

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Глава СНБО лично извинялся перед жительницей Бахмута за досадную ошибку.
Секретарь СНБО Алексей Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов
Фейсбук Алексея Данилова

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Совет национальной безопасности и обороны по ошибке внес жительницу Бахмута Донецкой области Викторию Агапову в списки лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал в Facebook.

К сожалению, при формировании санкционных списков допущена досадная неточность и в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, была внесена Агапова Виктория Сергеевна, жительница города Бахмут, которая в отличие от другой Агаповой не имеет никакого отношения к работе так называемой “территориальной избирательной комиссии“ на оккупированной территории Донецкой области, - написал глава СНБО.

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По его словам, на заседании Совета нацбеза, состоявшемся 7 декабря, этот вопрос был рассмотрен, и в указ президента о санкционных списках будут внесены изменения.

Сегодня имел телефонный разговор с Викторией Сергеевной и извинился за допущенную ошибку. Сообщил, что после возвращения Президента Владимира Зеленского со встречи в нормандском формате будет подписан соответствующий Указ, проект которого уже подготовлен аппаратом СНБО к подписи, - отметил Данилов.

Напомним, в субботу, перед поездкой президента Зеленского на саммит нормандской четверки, в Киеве состоялось заседание СНБО. На нем обсуждались три основных вопроса: сценарии реинтеграции Донбасса, территориальная оборона и кибербезопасность.

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Теги: СНБО, Данилов, санкционный список, Бахмут
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