СНБО записал в террористы не того человека: Пришлось извиняться

Глава СНБО лично извинялся перед жительницей Бахмута за досадную ошибку.

Читай также: Данилов: Вопрос Крыма не снимается с повестки дня

Совет национальной безопасности и обороны по ошибке внес жительницу Бахмута Донецкой области Викторию Агапову в списки лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал в Facebook.

К сожалению, при формировании санкционных списков допущена досадная неточность и в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, была внесена Агапова Виктория Сергеевна, жительница города Бахмут, которая в отличие от другой Агаповой не имеет никакого отношения к работе так называемой “территориальной избирательной комиссии“ на оккупированной территории Донецкой области, - написал глава СНБО.

Читай также: СНБО не исключает эскалацию на Донбассе

По его словам, на заседании Совета нацбеза, состоявшемся 7 декабря, этот вопрос был рассмотрен, и в указ президента о санкционных списках будут внесены изменения.

Сегодня имел телефонный разговор с Викторией Сергеевной и извинился за допущенную ошибку. Сообщил, что после возвращения Президента Владимира Зеленского со встречи в нормандском формате будет подписан соответствующий Указ, проект которого уже подготовлен аппаратом СНБО к подписи, - отметил Данилов.

Напомним, в субботу, перед поездкой президента Зеленского на саммит нормандской четверки, в Киеве состоялось заседание СНБО. На нем обсуждались три основных вопроса: сценарии реинтеграции Донбасса, территориальная оборона и кибербезопасность.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.