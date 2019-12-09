Ветеранов АТО в Париже задержала полиция

Копы задержали ветеранов временно.

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Ветеранов АТО, которые сегодня прибыли в Париж, где должен состояться саммит "нормандской четверки", задержала полиция.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из ветеранов Андрей Козинчук.

Нас временно задержала полиция. Потом расскажу, - написал Козинчук.

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К слову, копы задержали воинов после того, как те устроили перформанс в центре французской столицы. Они принесли с собой листовки с окровавленным Путиным и надписью “Путин ведет войну не с Украиной, а с Европой”.

Также ветераны демонстративно порвали флаг РФ.

Листовки, которые привезли ветераны Укринформ

Это то, что мы хотели бы сегодня сказать и Российской Федерации, и искусственной "республике", которую она создала на территории Украины. Слава Украине! Героям Слава! Слава нации! Смерть врагам! Украина превыше всего! - прокомментировали свои действия ветераны.

Напомним, ветераны Азов митингуют в Париже. Ветераны требуют защиты национальных интересов Украины.

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