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Ветеранов АТО в Париже задержала полиция

Комментариев: 7
Копы задержали ветеранов временно.
Фото с места событий
Фото с места событий
Укринформ

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Ветеранов АТО, которые сегодня прибыли в Париж, где должен состояться саммит "нормандской четверки", задержала полиция.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из ветеранов Андрей Козинчук.

Нас временно задержала полиция. Потом расскажу, - написал Козинчук.

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К слову, копы задержали воинов после того, как те устроили перформанс в центре французской столицы. Они принесли с собой листовки с окровавленным Путиным и надписью “Путин ведет войну не с Украиной, а с Европой”.

Также ветераны демонстративно порвали флаг РФ.

Листовки, которые привезли ветераны
Листовки, которые привезли ветераны
Укринформ

Это то, что мы хотели бы сегодня сказать и Российской Федерации, и искусственной "республике", которую она создала на территории Украины. Слава Украине! Героям Слава! Слава нации! Смерть врагам! Украина превыше всего! - прокомментировали свои действия ветераны.

Напомним, ветераны Азов митингуют в Париже. Ветераны требуют защиты национальных интересов Украины.

 

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Теги: Париж, ветераны АТО, полиция
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Комментариев (8)
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ZaPetra    09.12.2019, 16:44
Оценка:  +1
ZaPetra
Это им не на Украине буянить. Это Европа детка
TomBombadil    09.12.2019, 16:38
Оценка:  0
TomBombadil
Клоуны пилять...
Кайдаш    09.12.2019, 16:38
Оценка:  -2
Кайдаш
Сейчас у ваты лопнут пуканы.... Сейчас, сейчас... Сейчас...
ZaPetra    09.12.2019, 16:42
Оценка:  +2
ZaPetra
но первым лопнул у тебя )))
ZaPetra    09.12.2019, 16:43
Оценка:  +1
ZaPetra
но первым лопнул у тебя )))
ZaPetra    09.12.2019, 16:43
Оценка:  +1
ZaPetra
но первым лопнул у тебя )))
Kostos    09.12.2019, 17:21
Оценка:  -1
Kostos
ботяра, и поэтому ты аж три разо написало, да? гыгыгыгы и аминь
Антибес    09.12.2019, 16:36
Оценка:  -2
Антибес
Как же ж так!Воны ж вытераны!Воны ж ваивали с Расиий!Воны ж гирои!)))))
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