Украинцы назвали города лучшие по уровню возможностей и свобод
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Украинцами считают лучшими городами по уровню возможностей и свобод Житомир, Ивано-Франковск и Винницу. К такому выводу пришли специалисты Социологической группы группы “Рейтинг“ по результатам проведенного исследования.
Об этом сообщается на странице соцгруппы в Facebook.
Уточняется, что города оценивали по 9 параметрам:
- возможность свободно выражать свои мысли,
- свободно передвигаться по всем частям города,
- возможность включаться в процесс формирования решений в городе,
- разнообразно проводить досуг,
- получать качественное образование,
- самореализовываться
- заниматься предпринимательской деятельностью,
- получать достаточно денег за свою работу,
- свободно реализовать свои духовные потребности.
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Значение индекса колеблется от 1 (ужасно) до 5 (отлично). Опрос проводился 6 сентября - 10 октября в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Выборка включала 19200 респондентов.
Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 67,7%.
Как сообщалось в январе, Киев за 50 млн грн планирует превзойти Днепр, установив самый высокий флагшток.
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