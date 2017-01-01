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Украинцы назвали города лучшие по уровню возможностей и свобод

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Опрос проводился в 24 областных центрах Украины.
Города оценивали по 9 параметрам
Города оценивали по 9 параметрам
poehalisnami.ua

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Украинцами считают лучшими городами по уровню возможностей и свобод Житомир, Ивано-Франковск и Винницу. К такому выводу пришли специалисты Социологической группы  группы “Рейтинг“ по результатам проведенного исследования.

Об этом сообщается на странице соцгруппы в Facebook.

Уточняется, что города оценивали по 9 параметрам:

  • возможность свободно выражать свои мысли,
  • свободно передвигаться по всем частям города,
  • возможность включаться в процесс формирования решений в городе,
  • разнообразно проводить досуг,
  • получать качественное образование,
  • самореализовываться
  • заниматься предпринимательской деятельностью,
  • получать достаточно денег за свою работу,
  • свободно реализовать свои духовные потребности.

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Значение индекса колеблется от 1 (ужасно) до 5 (отлично). Опрос проводился 6 сентября - 10 октября в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Выборка включала 19200 респондентов.

Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 67,7%.

Выборка включала 19200 респондентов.
Выборка включала 19200 респондентов.
facebook.com/sociological.group.rating

Как сообщалось в январе, Киев за 50 млн грн планирует превзойти Днепр, установив самый высокий флагшток.

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Теги: опрос, украинцы, города
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