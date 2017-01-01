Украинцы назвали города лучшие по уровню возможностей и свобод

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины.

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Украинцами считают лучшими городами по уровню возможностей и свобод Житомир, Ивано-Франковск и Винницу. К такому выводу пришли специалисты Социологической группы группы “Рейтинг“ по результатам проведенного исследования.

Об этом сообщается на странице соцгруппы в Facebook.

Уточняется, что города оценивали по 9 параметрам:

возможность свободно выражать свои мысли,

свободно передвигаться по всем частям города,

возможность включаться в процесс формирования решений в городе,

разнообразно проводить досуг,

получать качественное образование,

самореализовываться

заниматься предпринимательской деятельностью,

получать достаточно денег за свою работу,

свободно реализовать свои духовные потребности.

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Значение индекса колеблется от 1 (ужасно) до 5 (отлично). Опрос проводился 6 сентября - 10 октября в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Выборка включала 19200 респондентов.

Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 67,7%.

Выборка включала 19200 респондентов. facebook.com/sociological.group.rating

Как сообщалось в январе, Киев за 50 млн грн планирует превзойти Днепр, установив самый высокий флагшток.

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