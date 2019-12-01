Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За бывшего "топа" из ГПУ внесли залог

Комментариев: 0
За Щербину внесли более двух миллионов гривен залога еще на прошлой неделе, а за его подельника - сегодня.
Щербина вышел под залог
Щербина вышел под залог
5 ua

Бывший начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры Игорь Щербина внес более 2 миллионов залога.

Читай также: Труба прокомментировал задержание своего кума Щербины

Об этом сообщает в понедельник, 9 декабря, УП со ссылкой на пресс-секретаря Антикоррупционного суда Олесю Чемерис.

Кроме Щербины, залог внесен за другого фигуранта дела (по данным СМИ предпринимателя Валентина Шеченко) - 576 000 гривен.

"Экс-сотрудник ГПУ внес залог еще в пятницу, а предприниматель - сейчас в понедельник", - сообщила Чемерис.

Напомним, бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры задержали на взятке. Щербина при посредничестве предпринимателя требовал от одной из столичных компаний-застройщиц 150 тысяч долларо.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: арест, залог, чиновники, ГПУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь