За бывшего "топа" из ГПУ внесли залог

За Щербину внесли более двух миллионов гривен залога еще на прошлой неделе, а за его подельника - сегодня.

Бывший начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры Игорь Щербина внес более 2 миллионов залога.

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Об этом сообщает в понедельник, 9 декабря, УП со ссылкой на пресс-секретаря Антикоррупционного суда Олесю Чемерис.

Кроме Щербины, залог внесен за другого фигуранта дела (по данным СМИ предпринимателя Валентина Шеченко) - 576 000 гривен.

"Экс-сотрудник ГПУ внес залог еще в пятницу, а предприниматель - сейчас в понедельник", - сообщила Чемерис.

Напомним, бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры задержали на взятке. Щербина при посредничестве предпринимателя требовал от одной из столичных компаний-застройщиц 150 тысяч долларо.

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